Путин: Россия и Африка – союзники в построении нового миропорядка

28 октября на торжественном приеме в честь участников саммита Путин заявил, что Москву и африканские государства объединяет стремление к справедливому миропорядку, основанному на суверенном равенстве стран. Президент отметил координацию позиций с партнерами по ключевым глобальным и региональным вопросам, в том числе в ООН.