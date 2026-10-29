Путин: Россия и Африка – союзники в построении нового миропорядка
Россия и африканские страны являются естественными союзниками в формировании нового, более справедливого мирового порядка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на третьем саммите «Россия – Африка» в Москве.
«Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от диктата и двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов устава ООН», – сказал Путин на пленарном заседании.
28 октября на торжественном приеме в честь участников саммита Путин заявил, что Москву и африканские государства объединяет стремление к справедливому миропорядку, основанному на суверенном равенстве стран. Президент отметил координацию позиций с партнерами по ключевым глобальным и региональным вопросам, в том числе в ООН.
Ранее на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» российский лидер заявил, что многополярное мироустройство становится реальностью. По его словам, эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узкой группой государств, уходит в прошлое.