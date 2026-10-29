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Кобяков: на форуме «Россия – Африка» подписали более 60 соглашений

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам третьего саммита и экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» в Москве подписано более 60 соглашений без учета документов, составляющих коммерческую тайну. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

«Можем уверенно сказать, что мероприятие прошло с огромным успехом и привлекло к себе большое внимание. Причем не только в Африке и России, но и во всем мире», – заявил Кобяков.

По его словам, в мероприятиях приняли участие более 3500 человек из 74 государств, включая африканские и другие дружественные страны. Среди участников было свыше 1200 представителей российского и зарубежного бизнеса примерно из 630 компаний. Деловая программа форума включала более 40 тематических сессий.

28 октября президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот России со странами Африки в ближайшем будущем может превысить $50 млрд. По его словам, для достижения этого показателя необходимо как минимум удвоить объем взаимной торговли.

29 октября стало известно, что Россия и Уганда подписали соглашение о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Документ был заключен в Москве на полях саммита «Россия – Африка».

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