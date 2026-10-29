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Алексей Пушков вновь стал сенатором Совета Федерации

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Алексея Пушков назначили сенатором Совета Федерации от законодательного собрания Пермского края. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Кандидатуру Пушкова предложили депутаты, избранные от регионального отделения партии «Единая Россия». Назначить его сенатором рекомендовали в генсовете партии.

Пушков служит сенатором в Совете Федерации от заксобрания Пермского края с 2016 г. Он занимает пост председателя комиссии верхней палаты по информполитике и взаимодействию со СМИ, входит в комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Ведомости» писали в мае, что Пушков, один из наиболее медийно активных сенаторов, может покинуть верхнюю палату парламента после выборов в сентябре 2026 г. Тогда политик не подавал документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в заксобрание Пермского края, которое он представляет.

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