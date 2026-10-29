Алексей Пушков вновь стал сенатором Совета Федерации

«Ведомости» писали в мае, что Пушков, один из наиболее медийно активных сенаторов, может покинуть верхнюю палату парламента после выборов в сентябре 2026 г. Тогда политик не подавал документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в заксобрание Пермского края, которое он представляет.