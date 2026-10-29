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Более 1000 человек вышли на митинг после крушения поезда в Испании

Анна Виноградова

Более 1000 человек собрались у здания министерства транспорта Испании в Мадриде, требуя привлечь власти к ответственности за железнодорожную катастрофу в провинции Толедо, которая унесла жизни не менее 68 человек. Акция завершилась столкновениями с полицией, сообщает агентство EFE.

Митинг организовали ультраправые объединения Falange и Revuelta. Участники выступали против правительства премьер-министра Педро Санчеса и требовали отставки министра транспорта Оскара Пуэнте.

Столкновения начались после того, как часть демонстрантов приблизились к полицейскому оцеплению. Сотрудники правоохранительных органов применили силу и слезоточивый газ. Позднее участники акции начали бросать сигнальные ракеты и другие предметы, после чего полиция разогнала собравшихся.

28 октября в районе станции Урда в испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда, следовавшие из Мадрида в Севилью. По данным El Pais, погибли 64 человека, еще около 80 пострадали. Одной из возможных причин катастрофы могла стать ошибка диспетчера.

В тот же день власти Андалусии объявили трехдневный траур по погибшим. Он продлится до 31 октября. Среди жертв катастрофы оказалась бывший министр труда Испании Фатима Баньес.

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