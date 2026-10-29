Более 1000 человек вышли на митинг после крушения поезда в Испании

Более 1000 человек собрались у здания министерства транспорта Испании в Мадриде, требуя привлечь власти к ответственности за железнодорожную катастрофу в провинции Толедо, которая унесла жизни не менее 68 человек. Акция завершилась столкновениями с полицией, сообщает агентство EFE.