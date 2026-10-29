Более 1000 человек вышли на митинг после крушения поезда в Испании
Более 1000 человек собрались у здания министерства транспорта Испании в Мадриде, требуя привлечь власти к ответственности за железнодорожную катастрофу в провинции Толедо, которая унесла жизни не менее 68 человек. Акция завершилась столкновениями с полицией, сообщает агентство EFE.
Митинг организовали ультраправые объединения Falange и Revuelta. Участники выступали против правительства премьер-министра Педро Санчеса и требовали отставки министра транспорта Оскара Пуэнте.
Столкновения начались после того, как часть демонстрантов приблизились к полицейскому оцеплению. Сотрудники правоохранительных органов применили силу и слезоточивый газ. Позднее участники акции начали бросать сигнальные ракеты и другие предметы, после чего полиция разогнала собравшихся.
28 октября в районе станции Урда в испанской провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда, следовавшие из Мадрида в Севилью. По данным El Pais, погибли 64 человека, еще около 80 пострадали. Одной из возможных причин катастрофы могла стать ошибка диспетчера.