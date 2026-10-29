Мишустин поручил создать в России Совет главных конструкторов
В России создадут Совет главных конструкторов для координации разработки технологий и обеспечения спроса на отечественную продукцию. Это следует из перечня поручений премьер-министра Михаила Мишустина по итогам стратегической сессии о развитии технологической политики.
Предложения по формированию совета должны представить в правительство до 31 мая 2027 г. Подготовить предложения поручено Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, Минэнерго, Минвостокразвития, «Роскосмосу» и «Росатому».
Также до 1 марта 2027 г. ведомства должны завершить формирование научных и кадровых центров в рамках национальных проектов технологического лидерства, а также обновить карты технологической кооперации. В них планируется включить механизмы гарантированного спроса на российскую продукцию.
Кроме того, до 31 марта 2027 г. правительство ждет предложений о распределении ответственности за развитие сквозных и критических технологий между федеральными ведомствами и госкорпорациями.
28 октября первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что техническое перевооружение предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), внедрение цифровых решений и технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволяют наращивать выпуск и улучшать характеристики изделий для спецоперации.
20 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия добилась значительного прогресса в обеспечении технологического суверенитета благодаря программе импортозамещения в энергетике.