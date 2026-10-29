Путин: доля рубля в расчетах с Африкой составляет до 85%
Доля российского рубля в коммерческих операциях между Россией и африканскими государствами составляет до 85%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на третьем саммите «Россия – Африка» в Москве.
«Это позволяет защитить наши экономические обмены от внешнего влияния», – сказал Путин на пленарном заседании саммита .
28 октября российский лидер призвал расширять использование национальных валют во взаиморасчетах с африканскими государствами. Он подчеркнул необходимость развития независимых национальных платежных систем, защищенных от вмешательства недружественных стран.
В тот же день Путин предложил африканским странам подключиться к системе трансграничных платежей с использованием цифровых валют. По его словам, такая система позволит проводить расчеты независимо от западной финансовой инфраструктуры и обеспечит мгновенную конвертацию валют.