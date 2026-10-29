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Главная / Экономика /

Путин: доля рубля в расчетах с Африкой составляет до 85%

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Доля российского рубля в коммерческих операциях между Россией и африканскими государствами составляет до 85%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на третьем саммите «Россия – Африка» в Москве.

«Это позволяет защитить наши экономические обмены от внешнего влияния», – сказал Путин на пленарном заседании саммита .

28 октября российский лидер призвал расширять использование национальных валют во взаиморасчетах с африканскими государствами. Он подчеркнул необходимость развития независимых национальных платежных систем, защищенных от вмешательства недружественных стран.

В тот же день Путин предложил африканским странам подключиться к системе трансграничных платежей с использованием цифровых валют. По его словам, такая система позволит проводить расчеты независимо от западной финансовой инфраструктуры и обеспечит мгновенную конвертацию валют.

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