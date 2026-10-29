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Главная / Инвестиции /

На российском рынке акций началась коррекция

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 29 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,92% и составил 2503,31. Индекс РТС снизился на 0,93% и составил 975,11.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Акрон» – 19 066 руб. (+1,66%)

В2В-РТС – 127,43 руб. (+1,36%)

Ozon – 3814,50 руб. (+1,06%)

«Селигдар» – 41,36 руб. (+1,05%)

Мосбиржа – 163,24 руб. (+0,98%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Полюс» – 1045,20 руб. (-4,72%)

«Эталон Груп» – 21,74 руб. (-3,47%)

Соллерс – 395,50 руб. (-3,43%)

ЮГК – 0,68 руб. (-3,30%)

«Глоракс» – 38,48 руб. (-3,29%)

Общий объем торгов составил 32,55 млрд руб.

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