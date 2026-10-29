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Главная / Инвестиции /

Цена акций «Полюса» на Мосбирже упала на 4,1%

Ведомости

По состоянию на 10:36 мск 29 октября цена акций «Полюса» снизилась на 4,10% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 1061 руб. Объем торгов составил 1,75 млрд руб.

На закрытие торгов 28 октября цена акций «Полюса» составила 1092 руб., оборот торгов достиг 2,52 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Полюса» снизилась на 48,5%.

«Полюс» – крупнейшая в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний, которая ведет свою историю с 1980 г. Занимает второе место в мире по доказанным и вероятным запасам золота, которые составляют 105 млн унций. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Якутии и Хабаровском крае. Около 46% компании прежний ключевой владелец Саид Керимов передал в 2022 г. Фонду поддержки исламских организаций, в свободном обращении на начало 2026 г. было 22% акций.

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