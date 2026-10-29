Акции МГКЛ упали на 22% с начала торговой сессии
Акции МГКЛ с начала торгов упали на 21,99%. Московская биржа провела дискретный аукцион.
Снижение более чем на 20% произошло в течение 5 минут, заявлено на сайте торговой площадки. По состоянию на 9:26 мск цена составляла 0,99 руб. за акцию. За неделю ценные бумаги потеряли 47,23%.
Дискретный аукцион проводился с 9:30 до 10:00 мск. После его окончания цена акций МГКЛ держится на отметке 0,99 руб.
По состоянию на 27 октября счета заблокированы у восьми «дочек», указанных в отчетности общества за первое полугодие по МСФО. Причина у всех одна – налоговая задолженность. На запрос «Ведомостей» в МГКЛ подчеркнули, что задолженность дочернего ООО «Команда МГКЛ» носит технический характер и будет погашена, а по делам еще двух «дочек» – ООО «Технотренд» и ООО «Ресейл» – производство о банкротстве прекращено. Ситуацию остальных компаний МГКЛ не стала комментировать. В компании подчеркнули, что операционная деятельность группы продолжается, компании работают и обслуживают клиентов.
28 октября группа сообщила, что совокупная налоговая задолженность «дочек» снизилась на 30%, примерно до 800 млн руб. За 10 месяцев 2026 г. группа уплатила налогов на 567,5 млн руб., за весь 2025 год – 614,5 млн руб.