Акции МГКЛ упали на 22% с начала торговой сессии

По состоянию на 27 октября счета заблокированы у восьми «дочек», указанных в отчетности общества за первое полугодие по МСФО. Причина у всех одна – налоговая задолженность. На запрос «Ведомостей» в МГКЛ подчеркнули, что задолженность дочернего ООО «Команда МГКЛ» носит технический характер и будет погашена, а по делам еще двух «дочек» – ООО «Технотренд» и ООО «Ресейл» – производство о банкротстве прекращено. Ситуацию остальных компаний МГКЛ не стала комментировать. В компании подчеркнули, что операционная деятельность группы продолжается, компании работают и обслуживают клиентов.