ЦБ может начать публиковать обезличенные данные о внебиржевых сделках
Банк России обсуждает с участниками рынка идею раскрытия обезличенных рыночных данных, которые регулятор получает из отчетности поднадзорных организаций. Об этом сообщил ЦБ.
Публикация актуальных данных должна обеспечить равный доступ всех участников рынка к информации для аналитики. Сейчас сведения о внебиржевых сделках непрозрачны и представлены фрагментарно: часть биржевых данных доступна в агрегированном виде, а часть раскрывается на платной основе.
Регулятор обещает соблюдать принципы конфиденциальности. Например, для обозначения связанных между собой сделок может использоваться специальная маркировка. Замечания и предложения к концепции ЦБ принимает до 1 декабря включительно. Регулятор хочет понять, какая информация интересует участников рынка, в каком формате и по каким каналам им удобнее ее получать.
Кроме того, с 1 января 2027 г. Банк России возобновит публикацию сведений о структуре собственности финансовых организаций в обезличенном формате. В ЦБ пояснили, что новый подход обеспечит рынок необходимой информацией, не создавая дополнительных санкционных рисков для собственников. Новые правила распространятся на банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и микрофинансовые организации.