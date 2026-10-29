ЦБ может начать публиковать обезличенные данные о внебиржевых сделках

Регулятор обещает соблюдать принципы конфиденциальности. Например, для обозначения связанных между собой сделок может использоваться специальная маркировка. Замечания и предложения к концепции ЦБ принимает до 1 декабря включительно. Регулятор хочет понять, какая информация интересует участников рынка, в каком формате и по каким каналам им удобнее ее получать.