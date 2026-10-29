Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,75+0,38%RTSI976,88+0,38%RGBI112,36+0,04%RGBITR778,13+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ может начать публиковать обезличенные данные о внебиржевых сделках

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России обсуждает с участниками рынка идею раскрытия обезличенных рыночных данных, которые регулятор получает из отчетности поднадзорных организаций. Об этом сообщил ЦБ.

Публикация актуальных данных должна обеспечить равный доступ всех участников рынка к информации для аналитики. Сейчас сведения о внебиржевых сделках непрозрачны и представлены фрагментарно: часть биржевых данных доступна в агрегированном виде, а часть раскрывается на платной основе.

Регулятор обещает соблюдать принципы конфиденциальности. Например, для обозначения связанных между собой сделок может использоваться специальная маркировка. Замечания и предложения к концепции ЦБ принимает до 1 декабря включительно. Регулятор хочет понять, какая информация интересует участников рынка, в каком формате и по каким каналам им удобнее ее получать.

Кроме того, с 1 января 2027 г. Банк России возобновит публикацию сведений о структуре собственности финансовых организаций в обезличенном формате. В ЦБ пояснили, что новый подход обеспечит рынок необходимой информацией, не создавая дополнительных санкционных рисков для собственников. Новые правила распространятся на банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и микрофинансовые организации.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь