Путин поддержал планы трех африканских стран открыть посольства в Москве
Президент России Владимир Путин поддержал намерение Ботсваны, Сейшельских островов и Того открыть дипломатические представительства в Москве. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».
Президент отметил, что открытие дипмиссий может состояться в ближайшее время.
29 октября Путин также заявил, что Россия и африканские страны являются естественными союзниками в формировании нового, более справедливого мирового порядка.
МИД РФ сообщал, что Россия и Уганда подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.