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Путин поддержал планы трех африканских стран открыть посольства в Москве

Татьяна Мозолевская
Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка
Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

Президент России Владимир Путин поддержал намерение Ботсваны, Сейшельских островов и Того открыть дипломатические представительства в Москве. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».

Президент отметил, что открытие дипмиссий может состояться в ближайшее время.

29 октября Путин также заявил, что Россия и африканские страны являются естественными союзниками в формировании нового, более справедливого мирового порядка.

МИД РФ сообщал, что Россия и Уганда подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

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