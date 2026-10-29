Кристин Лагард подала в отставку с поста главы ЕЦБ
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подала в отставку. Об этом сообщил регулятор.
По данным ЕЦБ, она покинет свой пост 7 февраля 2027 г.
О своей отставке Лагард заявила в интервью ирландской радиостанции RTE Radio 18 сентября. Она говорила, что процесс ее ухода будет организован с соблюдением профессиональных стандартов.
16 сентября Reuters выяснил, что на пост председателя ЕЦБ есть четыре претендента. Среди кандидатов на смену Лагард – экс-глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот, руководитель Бундесбанка (центробанк ФРГ) Йоахим Нагель, глава Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос, а также президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надя Кальвиньо.
Полномочия Лагард истекают в октябре 2027 г. Она работает главой европейского регулятора с ноября 2019 г. Помимо ЕЦБ Лагард занимает руководящие должности и в других международных институтах. Она работает председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов.
Информация о том, что ЕС хочет провести выборы главы ЕЦБ до выборов президента Франции, запланированных на апрель 2027 г., впервые появилась еще 16 февраля.