Кристин Лагард подала в отставку с поста главы ЕЦБ

Полномочия Лагард истекают в октябре 2027 г. Она работает главой европейского регулятора с ноября 2019 г. Помимо ЕЦБ Лагард занимает руководящие должности и в других международных институтах. Она работает председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов.