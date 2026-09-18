Глава ЕЦБ покинет пост в 2027 году

О том что Лагард может покинуть должность до окончания срока полномочий, писала газета Financial Times 18 февраля. Издание писало, что она может уйти в отставку до президентских выборов во Франции, запланированных на апрель 2027 г. Информация о том, что ЕС хочет провести выборы главы ЕЦБ до выборов президента Франции, впервые появилась еще 16 февраля.