Глава ЕЦБ покинет пост в 2027 году
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что покинет должность в 2027 г. Об этом она сообщила в интервью ирландской радиостанции RTE Radio.
На уточняющий вопрос о том, произойдет ли это в октябре, когда истекает срок ее полномочий, глава ЕЦБ ответила: «Посмотрим».
Лагард также подчеркнула, что процесс ее ухода будет организован с соблюдением профессиональных стандартов.
16 сентября Reuters выяснил, что на пост председателя ЕЦБ есть четыре претендента. Среди кандидатов на смену Лагард – экс-глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот, руководитель Бундесбанка (центробанк ФРГ) Йоахим Нагель, глава Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос, а также президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надя Кальвиньо.
Полномочия Лагард истекают в октябре 2027 г. При этом, отмечало агентство, распространяются слухи о ее досрочной отставке. Лагард работает главой европейского регулятора с ноября 2019 г. Помимо ЕЦБ Лагард занимает руководящие должности и в других международных институтах. Она работает председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов.
О том что Лагард может покинуть должность до окончания срока полномочий, писала газета Financial Times 18 февраля. Издание писало, что она может уйти в отставку до президентских выборов во Франции, запланированных на апрель 2027 г. Информация о том, что ЕС хочет провести выборы главы ЕЦБ до выборов президента Франции, впервые появилась еще 16 февраля.