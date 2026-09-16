Reuters узнал имена четырех кандидатов на пост главы ЕЦБ

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Кристин Мадлен Одетт Лагард (в девичестве – Лалуэтт) родилась 1 января 1956 г. в Париже в семье преподавателей иностранных языков. В детстве она профессионально занималась синхронным плаванием, в 15 лет стала вице-чемпионкой Франции и даже вошла в состав национальной сборной, однако после смерти отца оставила спорт. В 1973 г. девушка получила стипендию и отправилась по обмену в США – в школу Holton Arms в Бетесде (Мэриленд). Там Лагард работала помощником конгрессмена Уильяма Коэна, помогая ему вести переписку с франкоговорящими избирателями во время слушаний по Уотергейту. / Jacques Brinon / AP Photo