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Reuters узнал имена четырех кандидатов на пост главы ЕЦБ

Кристин Лагард может досрочно покинуть должность
Максим Цуланов
TASS
TASS

На пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) есть четыре претендента, выяснил Reuters. Нынешняя глава регулятора Кристин Лагард может покинуть пост досрочно.

Среди кандидатов на смену Лагард – экс-глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот, руководитель Бундесбанка (центробанк ФРГ) Йоахим Нагель, глава Банка международных расчетов (BIS) Пабло Эрнандес де Кос, а также президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Надя Кальвиньо.

Кноту 59 лет. Он работал главой ЦБ Нидерландов с 2011 по 2025 г., а после ухода с должности занимался консультативной работой и предвыборной кампанией на пост председателя ЕЦБ. Кнот, 14 лет пребывающий в Совете управляющих ЕЦБ, имеет точки соприкосновения с политикой Лагард, следует из материала.

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Нагелю 60 лет. Возглавляет Бундесбанк с 2022 г. и «коренным образом изменил отношения Германии с ЕЦБ». Он смягчил риторику с европейским регулятором по сравнению со своим предшественником Йенсом Вайдманном.

Пабло Эрнандесу де Косу 55 лет. Глава BIS с 2025 г. До этого занимал пост главы Банка Испании в течение одного шестилетнего срока с 2018 по 2024 г., когда страна столкнулась периодом крайне низкой инфляции, а затем – с пандемией и повышением процентных ставок. Придерживается умеренно либеральной политики, пишет Reuters.

Кальвино 57 лет. Президент Европейского инвестиционного банка с 2024 г. Она никогда публично не выражала заинтересованности в должности главы ЕЦБ, но «ее имя время от времени всплывает в частных разговорах», утверждает агентство. Кальвино является эффективным оратором, а также «безжалостным», но эффективным менеджером.

Полномочия 70-летней Лагард истекают в октябре 2027 г. При этом, отмечает агентство, распространяются слухи о ее досрочной отставке. Лагард служит главой европейского регулятора с ноября 2019 г. Помимо ЕЦБ Лагард занимает руководящие должности и в других международных институтах. Она работает председателем Европейского совета по системным рискам и членом совета директоров Банка международных расчетов.

«Я заглядываю под кожу экономик»: путь финансистки Кристин Лагард
Кристин Мадлен Одетт Лагард (в девичестве – Лалуэтт) родилась 1 января 1956 г. в Париже в семье преподавателей иностранных языков. В детстве она профессионально занималась синхронным плаванием, в 15 лет стала вице-чемпионкой Франции и даже вошла в состав национальной сборной, однако после смерти отца оставила спорт. В 1973 г. девушка получила стипендию и отправилась по обмену в США – в школу Holton Arms в Бетесде (Мэриленд). Там Лагард работала помощником конгрессмена Уильяма Коэна, помогая ему вести переписку с франкоговорящими избирателями во время слушаний по Уотергейту.
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Кристин Мадлен Одетт Лагард (в девичестве – Лалуэтт) родилась 1 января 1956 г. в Париже в семье преподавателей иностранных языков. В детстве она профессионально занималась синхронным плаванием, в 15 лет стала вице-чемпионкой Франции и даже вошла в состав национальной сборной, однако после смерти отца оставила спорт. В 1973 г. девушка получила стипендию и отправилась по обмену в США – в школу Holton Arms в Бетесде (Мэриленд). Там Лагард работала помощником конгрессмена Уильяма Коэна, помогая ему вести переписку с франкоговорящими избирателями во время слушаний по Уотергейту. / Jacques Brinon / AP Photo

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