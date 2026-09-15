Эксперты ожидают еще несколько повышений ставки ЕЦБ

На фоне возобновившегося роста цен на нефть и проблем с газом в Европе рынок не исключает еще трех повышений процентной ставки к октябрю 2027 г., пишет Bloomberg. Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтверждают тенденцию. 10 сентября совет управляющих ЕЦБ во второй раз за год принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Ставка по депозитам теперь составляет 2,5%, ставка по основным операциям рефинансирования (базовая) – 2,65%, а по маржинальным кредитам – 2,9%.