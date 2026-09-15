Эксперты ожидают еще несколько повышений ставки ЕЦБ

Эксперты ожидают еще несколько повышений ставки ЕЦБРынок закладывает ее рост примерно на 90 базисных пунктов к декабрю 2027 года
На фоне возобновившегося роста цен на нефть и проблем с газом в Европе рынок не исключает еще трех повышений процентной ставки к октябрю 2027 г., пишет Bloomberg. Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтверждают тенденцию. 10 сентября совет управляющих ЕЦБ во второй раз за год принял решение повысить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б. п.). Ставка по депозитам теперь составляет 2,5%, ставка по основным операциям рефинансирования (базовая) – 2,65%, а по маржинальным кредитам – 2,9%.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать инфляционное давление и инфляция, судя по всему, еще долгое время будет оставаться значительно выше целевого уровня ЕЦБ в 2%, говорится в пресс-релизе. Глава регулятора Кристин Лагард назвала последнее повышение «очевидным решением» (no-brainer), которое было принято единогласно.