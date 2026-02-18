FT: глава ЕЦБ Кристин Лагард может досрочно покинуть свой пост

Информация о том, что ЕС хочет провести выборы главы ЕЦБ до выборов президента Франции, впервые появилась еще 16 февраля. Тогда Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что европейские чиновники обсуждают возможность ускоренного выбора преемника Лагард. Поводом к таким дискуссиям стала досрочная отставка главы Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. Изначально срок полномочий Виллеруа также истекал в октябре 2027 г., одновременно с мандатом главы ЕЦБ.