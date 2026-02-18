FT: глава ЕЦБ Кристин Лагард может досрочно покинуть свой пост
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард может покинуть должность до окончания срока полномочий. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, Лагард может уйти в отставку до президентских выборов во Франции, запланированных на апрель 2027 г. Это позволит президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу принять участие в согласовании кандидатуры нового главы ЕЦБ.
Лагард была утверждена на посту председателя Европейского центрального банка 18 октября 2019 г. 1 ноября она сменила на этом посту Марио Драги. Ее восьмилетний срок полномочий истекает в октябре 2027 г.
Информация о том, что ЕС хочет провести выборы главы ЕЦБ до выборов президента Франции, впервые появилась еще 16 февраля. Тогда Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что европейские чиновники обсуждают возможность ускоренного выбора преемника Лагард. Поводом к таким дискуссиям стала досрочная отставка главы Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. Изначально срок полномочий Виллеруа также истекал в октябре 2027 г., одновременно с мандатом главы ЕЦБ.
5 февраля сообщалось, что Европейский центральный банк в пятый раз подряд сохранил ключевые процентные ставки без изменений. Депозитная ставка осталась на уровне 2%, базовая – 2,15%, маржинальная кредитная – 2,4%.