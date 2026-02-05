ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки в пятый раз подряд

Аналитики полагают, что вероятность повышения ставок в более долгосрочной перспективе снижается. Инфляция в еврозоне с момента последнего заседания ЕЦБ опустилась ниже целевого уровня и снизилась до 1,7% в январе. По данным агентства, базовая инфляция, оставаясь более устойчивой, также немного замедлилась, как и рост цен в секторе услуг.