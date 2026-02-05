ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки в пятый раз подряд
Совет управляющих Европейским центральным банком (ЕЦБ) решил сохранить ключевые процентные ставки на прежнем уровне в пятый раз подряд. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Депозитная ставка осталась на уровне 2%, базовая – 2,15%, маржинальная кредитная – 2,4%.
Отмечается, что инфляция в среднесрочной перспективе должна стабилизироваться на целевом уровне 2%. Экономика остается устойчивой в сложной глобальной обстановке. Рост поддерживают благоприятное воздействие прошлых снижений процентных ставок, низкий уровень безработицы, устойчивые балансы частного сектора и наращивание государственных расходов на оборону и инфраструктуру. В то же время перспективы экономики остаются неясными из-за сохраняющейся неопределенности в глобальной торговой политике и геополитической напряженности.
5 февраля опрошенные Bloomberg аналитики и участники рынка прогнозировали, что ЕЦБ оставит ключевые процентные ставки на прежнем уровне как минимум до конца 2026 г. Согласно опросу, регулятор считает, что рост геополитической напряженности и укрепление евро еще не оказали критического влияния на экономику еврозоны.
Аналитики полагают, что вероятность повышения ставок в более долгосрочной перспективе снижается. Инфляция в еврозоне с момента последнего заседания ЕЦБ опустилась ниже целевого уровня и снизилась до 1,7% в январе. По данным агентства, базовая инфляция, оставаясь более устойчивой, также немного замедлилась, как и рост цен в секторе услуг.