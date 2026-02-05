Bloomberg: ЕЦБ в пятый раз подряд сохранит ключевые процентные ставки
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставит ключевые процентные ставки на прежнем уровне на ближайшем заседании, прогнозируют аналитики и участники рынка. Ставка по депозитам останется на уровне 2%, как показали результаты опроса экономистов, сообщает Bloomberg.
Регулятор, как отмечается, считает, что недавний рост геополитической напряженности и укрепление евро пока не оказали критического влияния на экономику еврозоны. Это будет уже пятое заседание подряд, на котором ЕЦБ не меняет параметры денежно-кредитной политики.
Аналитики полагают, что ставки сохранятся на текущем уровне как минимум до конца 2026 г., а вероятность их повышения в более долгосрочной перспективе снижается. Инфляция в еврозоне с момента последнего заседания ЕЦБ опустилась ниже целевого уровня, снизившись до 1,7% в январе. Bloomberg пишет, что базовая инфляция, оставаясь более устойчивой, также немного замедлилась, как и рост цен в секторе услуг.
Экономика еврозоны при этом продемонстрировала устойчивость, увеличившись на 0,3% в IV квартале 2025 г. – больше, чем ожидал ЕЦБ. Последние опросы бизнеса также указывают на сохранение умеренного роста.
При этом ЕЦБ предпочитает действовать осторожно на фоне сохраняющейся неопределенности в мировой экономике и колебаний на валютных и энергетических рынках, пишет Bloomberg.
20 сентября 2025 г. президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что банк достиг своей цели по сдерживанию цен, но неопределенность сохраняется. По ее словам, уровень неопределенности снизился примерно на 50%, и это «значительное улучшение».