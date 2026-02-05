Bloomberg: ЕЦБ в пятый раз подряд сохранит ключевые процентные ставки

Аналитики полагают, что ставки сохранятся на текущем уровне как минимум до конца 2026 г., а вероятность их повышения в более долгосрочной перспективе снижается. Инфляция в еврозоне с момента последнего заседания ЕЦБ опустилась ниже целевого уровня, снизившись до 1,7% в январе. Bloomberg пишет, что базовая инфляция, оставаясь более устойчивой, также немного замедлилась, как и рост цен в секторе услуг.