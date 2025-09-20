Глава ЕЦБ заявила о достижении цели по сдерживанию инфляции
Европейский центральный банк (ЕЦБ) достиг своей цели по сдерживанию цен, но неопределенность сохраняется, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.
«Процентные ставки должны быть нацелены на уровень инфляции, к которому мы стремимся и которого уже достигли», – заявила Лагард датскому телеканалу DRTV (цитата по Bloomberg).
По ее словам, уровень неопределенности снизился примерно на 50%, и это «значительное улучшение». Но неопределенность все еще существует и приходится с ней справляться, сказала Лагард.
Развитие ситуации стало более предсказуемым после договоренности между Европейским союзом и США о повышении пошлин, пишет агентство. Ожидается, что инфляция стабилизируется на уровне 2%.
Совет управляющих ЕЦБ в сентябре во второй раз подряд решил сохранить три ключевые процентные ставки без изменений. Депозитная ставка, базовая процентная ставка и маржинальная кредитная ставка останутся на прежних значениях: 2%, 2,15% и 2,4% соответственно.
Отмечалось, что сейчас инфляция находится вблизи среднесрочной цели в 2% и оценка инфляционного прогноза руководством ЕЦБ в целом не изменилась по сравнению с прошлым заседанием. Следующее заседание регулятора, на котором будет обсуждаться денежно-кредитная политика, запланировано на 29-30 октября.