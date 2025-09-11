ЕЦБ сохранил ключевые ставки на прежних уровнях

Отмечается, что сейчас инфляция находится вблизи среднесрочной цели в 2% и оценка инфляционного прогноза руководством ЕЦБ в целом не изменилась по сравнению с прошлым заседанием. Совет управляющих регулятора собирается обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%, принимая решения на основе данных по оценке перспектив инфляции и связанных с ней рисков.