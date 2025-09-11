ЕЦБ сохранил ключевые ставки на прежних уровнях
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) во второй раз подряд решил сохранить три ключевые процентные ставки без изменений. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что сейчас инфляция находится вблизи среднесрочной цели в 2% и оценка инфляционного прогноза руководством ЕЦБ в целом не изменилась по сравнению с прошлым заседанием. Совет управляющих регулятора собирается обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%, принимая решения на основе данных по оценке перспектив инфляции и связанных с ней рисков.
Депозитная ставка, базовая процентная ставка и маржинальная кредитная ставка останутся на прежних значениях: 2,00%, 2,15% и 2,40% соответственно.
Следующее заседание регулятора, на котором будет обсуждаться денежно-кредитная политика, запланировано на 29-30 октября.
24 июля совет управляющих ЕЦБ сохранил три ключевые процентные ставки без изменений. Депозитная ставка, базовая процентная ставка и маржинальная кредитная ставка сохранились на уровне 2,00%, 2,15% и 2,40% соответственно.