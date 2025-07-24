Европейский ЦБ сохранил ключевые ставки на прежних уровнях

3 июля издание Financial Times писало, что ЕЦБ не нравится чрезмерно сильный евро, поскольку это увеличивает риск того, что инфляция не достигнет целевых показателей. Это происходит на фоне взлета евро по отношению к доллару. Европейская валюта достигла самого высокого уровня почти за четыре года, пишет FT. Рост произошел, несмотря на растущее расхождение в процентных ставках между США и гораздо более низкими ставками в Европе, что нарушило обычную динамику рынка