Европейский ЦБ сохранил ключевые ставки на прежних уровнях
Совет управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) принял решение сохранить три ключевые процентные ставки без изменений, сообщает пресс-служба регулятора.
«Совет управляющих намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. Совет управляющих не принимает на себя каких-либо предварительных обязательств по конкретной траектории ставки», – говорится в сообщении.
Депозитная ставка, базовая процентная ставка и маржинальная кредитная ставка сохранятся на прежних значениях: 2,00%, 2,15% и 2,40% соответственно.
Инфляция достигла целевого уровня 2%, а внутреннее ценовое давление и рост зарплат замедляются. Экономика сохраняет устойчивость, отчасти благодаря снижению процентных ставок, но неопределенность, особенно из-за торговых споров, остается высокой. Совет регулятора намерен удерживать инфляцию на целевом уровне, принимая решения на основе данных по оценке перспектив инфляции и связанных с ней рисков.
3 июля издание Financial Times писало, что ЕЦБ не нравится чрезмерно сильный евро, поскольку это увеличивает риск того, что инфляция не достигнет целевых показателей. Это происходит на фоне взлета евро по отношению к доллару. Европейская валюта достигла самого высокого уровня почти за четыре года, пишет FT. Рост произошел, несмотря на растущее расхождение в процентных ставках между США и гораздо более низкими ставками в Европе, что нарушило обычную динамику рынка