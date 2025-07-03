FT: ЕЦБ усомнился в необходимости продвижения евро как мировой валюты

В 2025 г. евро взлетел на 14% по отношению к доллару, достигнув самого высокого уровня почти за четыре года. Это оказалось возможным, поскольку инвесторы вкладываются в европейские активы, чтобы защититься от волатильности политики США. Рост произошел, несмотря на растущее расхождение в процентных ставках между США и гораздо более низкими ставками в Европе, что нарушило обычную динамику рынка, пишет FT.