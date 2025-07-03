FT: ЕЦБ усомнился в необходимости продвижения евро как мировой валюты
Европейский центральный банк (ЕЦБ) усомнился в необходимости продвижения евро как мировой валюты. Об этом пишет Financial Times (FT).
В 2025 г. евро взлетел на 14% по отношению к доллару, достигнув самого высокого уровня почти за четыре года. Это оказалось возможным, поскольку инвесторы вкладываются в европейские активы, чтобы защититься от волатильности политики США. Рост произошел, несмотря на растущее расхождение в процентных ставках между США и гораздо более низкими ставками в Европе, что нарушило обычную динамику рынка, пишет FT.
Один из высокопоставленных руководителей ЕЦБ сказал, что банку, возможно, придется более решительно сигнализировать о том, что ему не нравится чрезмерно сильный евро, поскольку это увеличивает риск того, что инфляция не достигнет целевых показателей.
Если евро продолжит расти до $1,25 в этом году, что на 6% больше текущего уровня, ЕЦБ может снизить ставки на половину процентного пункта, чтобы смягчить влияние на инфляцию и экономику, сказал главный европейский экономист по инструментам с фиксированным доходом в T Rowe Price Томаш Веладек.
В ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что применение доллара в качестве «санкционного оружия» подрывает его роль в мировой экономике и создает предпосылки к использованию альтернативных инструментов, таких как золото, криптовалюты, а также национальные валюты других стран.