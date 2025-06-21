Сечин заявил о росте роли золота в экономике на фоне снижения доверия к доллару

Одним из инструментов устранения проблемы бюджетного дефицита США в последнее время стали торговые ограничения, отметил глава «Роснефти». Но резкий рост импортных пошлин ведет к разрыву цепочек, созданию дефицита, инфляции, предупредил Сечин. Он обратил внимание, что Китай практически не заметил ограничений, введенных в этом году. В последнем докладе Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП США в текущем году до 1,4% – худшего среднего показателя со времен финансового кризиса 2008 г., напомнил Сечин. Для Китая прогноз не изменился – Всемирный банк ожидает, что экономика страны вырастет на 4,5%, обратил внимание он.