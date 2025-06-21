Сечин заявил о росте роли золота в экономике на фоне снижения доверия к доллару
Применение доллара в качестве «санкционного оружия» подрывает его роль в мировой экономике и создает предпосылки к использованию альтернативных инструментов, таких как золото, криптовалюты, а также национальные валюты других стран. Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Сечин обратил внимание, что причины серьезных катаклизмов формируются на протяжении определенного времени. Он напомнил об исследованиях бельгийско-американского экономиста Роберта Триффина, который в середине XX в. доказал, что функционирование доллара как международной резервной валюты создает постоянный дефицит платежного баланса США.
«Его увеличение, в свою очередь, ведет к избытку долларов в мире, таким образом накапливая противоречия в глобальной финансовой системе. А противоречащее здравому смыслу применение доллара в качестве санкционного оружия подрывает его позиции и создает предпосылки к использованию альтернативных инструментов, таких как золото, криптовалюты, а также национальные валюты других стран», – сказал Сечин.
Глава «Роснефти» отметил, что снижение кредитного рейтинга США и неопределенность прогнозов бюджетной стабильности этой страны приводят к тому, что американские казначейские облигации постепенно теряют свой статус «безопасной гавани». Их место занимает золото, цена которого, как правило, растет накануне глобальных кризисов, подчеркнул он.
По данным Всемирного совета по золоту, за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла на 7 процентных пунктов и превысила 20%, отметил Сечин. Согласно последнему опросу Всемирного золотого совета, 95% мировых центральных банков планируют увеличить свои резервы золота в течение следующих 12 месяцев.
По его словам, ярким подтверждением роста спроса на золото является рост его относительной стоимости: сейчас на 1 унцию золота можно купить примерно в 4 раза больше нефти, в 9 раз больше стали и в 35 раз больше пшеницы, чем в 1950 г.
Сечин также обратил внимание на рост использования криптовалют. По его словам, за последние пять лет объем торговли криптовалютами вырос в 10 раз до $18,5 трлн, а в в штате Нью-Йорк рассматривается законопроект, разрешающий государственным учреждениям принимать платежи в криптовалюте.
Кроме того, он отметил рост использования национальных валют – юаня, дирхама и индийской рупии – в международной торговле. «Доля юаня в международных расчетах уже превысила 6%, догнав евро», – заявил Сечин.
Глава «Роснефти» также отметил, сейчас большая часть стран «сидит на долговой игле», а общий уровень долга развитых стран находится на запредельно высоком уровне, приближаясь к 300% ВВП.
Он обратил внимание, что процентные платежи по госдолгу отвлекают на себя значительные бюджетные ресурсы из социальной и оборонной сфер. Глава «Роснефти» напомнил, что в мировой истории великие державы неоднократно приходили к упадку из-за чрезмерно высокого уровня госдолга. «Судьба габсбургской Испании в XVII в. и монархической Франции в XVIII в., Османской и Британской империй в прошлом столетии полностью подтверждают эту теорию», – отметил он.
По словам Сечина, диспропорциональный рост финансового сектора привел к тому, что в США стоимость финансовых активов более чем в 5 раз превышает ВВП и эта тенденция характерна для большинства экономик мира, включая российскую. «Даже в России размер финансовых активов уже приближается к 100% ВВП», – сказал он.
Одним из инструментов устранения проблемы бюджетного дефицита США в последнее время стали торговые ограничения, отметил глава «Роснефти». Но резкий рост импортных пошлин ведет к разрыву цепочек, созданию дефицита, инфляции, предупредил Сечин. Он обратил внимание, что Китай практически не заметил ограничений, введенных в этом году. В последнем докладе Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП США в текущем году до 1,4% – худшего среднего показателя со времен финансового кризиса 2008 г., напомнил Сечин. Для Китая прогноз не изменился – Всемирный банк ожидает, что экономика страны вырастет на 4,5%, обратил внимание он.
Сечин также отметил, что США предлагают своим европейским союзникам гарантировать рост расходов на оборону, бенефициаром милитаризации является американский военно-промышленной комплекс. По его словам, наращивание западного военно-промышленного комплекса приводит к перетоку значительных ресурсов из производственных отраслей. «Например, для производства одного истребителя F-35 необходимо 417 кг редкоземельных металлов. Неудивительно, что в последние годы развернулась настоящая охота за этими ресурсами», – сказал глава «Роснефти».