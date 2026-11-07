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Трамп предложил главе UFC Уайту стать пресс-секретарем Белого дома

Елена Вострикова
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп предложил главе Ultimate Fighting Championship (UFC) Дейне Уайту занять должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что великому Дейне Уайту, яростному бойцу и воину, предложили должность пресс-секретаря президента США», – написал Трамп.

Глава Белого дома также предложил Уайту в случае согласия назначить своими помощниками бойцов смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. По словам Трампа, такие люди необходимы ему, «чтобы защитить от левых безумцев».

31 октября американский президент допустил возможность назначения на пост пресс-секретаря Белого дома рэп-исполнительницы Ники Минаж. В беседе с журналистом Бенни Джонсоном Трамп назвал эту идею хорошей и пообещал ее обдумать. При этом он добавил, что сам Джонсон также мог бы справиться с этой работой.

16 октября стало известно об отставке Кэти Захарии, которая покинула должность пресс-секретаря Белого дома спустя пять дней после назначения. Трамп объяснял возникшие у нее трудности несправедливым отношением со стороны СМИ и допускал, что эта работа может ей не подходить.

На вопрос журналистов, намерен ли он добиваться увольнения Захарии, президент отвечал: «пусть она сама примет это решение».

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