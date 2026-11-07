Трамп предложил главе UFC Уайту стать пресс-секретарем Белого дома

31 октября американский президент допустил возможность назначения на пост пресс-секретаря Белого дома рэп-исполнительницы Ники Минаж. В беседе с журналистом Бенни Джонсоном Трамп назвал эту идею хорошей и пообещал ее обдумать. При этом он добавил, что сам Джонсон также мог бы справиться с этой работой.