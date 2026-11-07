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Главная / Технологии /

«Союз-2.1б» с аппаратом для Минобороны запустили с космодрома Плесецк

Ася Султанова

С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом для Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Запуск провел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

18 сентября с Плесецка успешно стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником. Старт прошел в штатном режиме, ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса.

Предыдущий запуск с Плесецка состоялся 3 апреля. Тогда, по данным Минобороны, космический аппарат был выведен на целевую орбиту, с ним установили телеметрическую связь, а бортовые системы функционировали штатно.

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