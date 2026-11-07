«Союз-2.1б» с аппаратом для Минобороны запустили с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк в Архангельской области успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом для Минобороны России. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Запуск провел боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.
18 сентября с Плесецка успешно стартовала ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с военным спутником. Старт прошел в штатном режиме, ракета взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса.
Предыдущий запуск с Плесецка состоялся 3 апреля. Тогда, по данным Минобороны, космический аппарат был выведен на целевую орбиту, с ним установили телеметрическую связь, а бортовые системы функционировали штатно.