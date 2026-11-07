The Telegraph: в Европе хотят снизить размер пенсионных выплат

«Это распространенная проблема по всей Европе, потому что если люди считают, что должны работать до 60 или 65 лет, а живут до 80 или 85, то получается разрыв в 20 лет. Если добавить к этому ранний выход на пенсию, то нагрузка на и без того перегруженную пенсионную систему еще больше возрастет», – считает профессор экономической географии Оксфордского университета Гордон Кларк.