The Telegraph: в Европе хотят снизить размер пенсионных выплат
В ряде стран Европы правительства хотят снизить размер пенсий на фоне роста расходов из-за повышения продолжительности жизни и раннего выхода на пенсию. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Правительство Франции тратит на пенсионные выплаты более 14% ВВП. В связи с повышенными расходами в данной сфере было решено поднять пенсионный возраст до 64 лет, однако подобные действия вызвали недовольство граждан и привели к протестам, что заставило правительство отказаться от подобных мер до следующего года.
При этом The Telegraph отмечает, что в новом бюджете Франции, представленном в ноябре 2026 г., правительство предложило снизить инфляционный рост пенсий, которые превышают 1260 евро в месяц.
Правительству Великобритании выплаты пенсионерам обходятся в 12,6 млрд фунтов стерлингов в год (около 15,1 млрд евро). Ожидается, что к концу десятилетия эта сумма вырастет до 15,5 млрд фунтов стерлингов (около 18,6 млрд евро). С 2030 г. государственная пенсия будет повышаться на 2,5% в зависимости от уровня инфляции или суммы, которая необходима для поддержания уровня пенсии к заработной плате (будет составлять не менее 30%).
В Румынии пенсионерам заморозили выплаты государственных пенсий на фоне двузначной инфляции. По словам правительства страны, к 2030 г. число пенсионеров резко возрастет, поскольку граждане, которые родились в 1960-х гг., достигнут пенсионного возраста. По словам The Telegraph, «пенсионеры были главной мишенью правительства, стремившегося сократить расходы».
«Это распространенная проблема по всей Европе, потому что если люди считают, что должны работать до 60 или 65 лет, а живут до 80 или 85, то получается разрыв в 20 лет. Если добавить к этому ранний выход на пенсию, то нагрузка на и без того перегруженную пенсионную систему еще больше возрастет», – считает профессор экономической географии Оксфордского университета Гордон Кларк.
По его словам, немногие системы социального обеспечения, которые финансируются государством, были созданы с учетом роста продолжительности жизни и досрочного выхода на пенсию.
30 апреля в Минтруде РФ заявили, что в России не планируют повышать пенсионный возраст. Прочих параметров возраста выхода на пенсию не обсуждается и не прорабатывается, добавили в ведомстве.