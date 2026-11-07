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Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Ей было 88 лет
Ведомости
Вадим Тараканов / ТАСС
Вадим Тараканов / ТАСС

В 88 лет умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, сообщила ее дочь Мария Шукшина в Telegram-канале.

Как пишет ТАСС, прощание с Федосеевой–Шукшиной состоится 10 ноября в прощальном зале в Кунцеве. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

14 октября Шукшину доставили в реанимацию из-за ухудшения состояния сердца. 4 ноября «РИА Новости» со ссылкой на дочь Ольгу сообщило, что артистка находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 г. в Ленинграде. Училась во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Широкую известность ей принесли роли в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». В 1964 г. она вышла за него замуж, у них родились дочери Мария и Ольга.

После смерти режиссера в 1974 г. актриса продолжала сниматься и участвовала в сохранении его наследия. Актриса известна по ролям в фильмах «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось». В 1984 г. ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

В 2018 г., когда Шукшиной было 80 лет, она вышла замуж за продюсера Бари Алибасов, они развелись в 2021 г.

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