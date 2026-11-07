Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Умерла актриса Лидия Федосеева-ШукшинаЕй было 88 лет
В 88 лет умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, сообщила ее дочь Мария Шукшина в Telegram-канале.
Как пишет ТАСС, прощание с Федосеевой–Шукшиной состоится 10 ноября в прощальном зале в Кунцеве. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.
Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 г. в Ленинграде. Училась во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Широкую известность ей принесли роли в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». В 1964 г. она вышла за него замуж, у них родились дочери Мария и Ольга.
После смерти режиссера в 1974 г. актриса продолжала сниматься и участвовала в сохранении его наследия. Актриса известна по ролям в фильмах «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось». В 1984 г. ей присвоили звание народной артистки РСФСР.
В 2018 г., когда Шукшиной было 80 лет, она вышла замуж за продюсера Бари Алибасов, они развелись в 2021 г.