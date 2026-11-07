Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 г. в Ленинграде. Училась во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Широкую известность ей принесли роли в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». В 1964 г. она вышла за него замуж, у них родились дочери Мария и Ольга.