Силы ПВО за день уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Орловской областей, Краснодарского края, а также над Московским регионом.
В ночь с 5 на 6 ноября силы ПВО уничтожили 142 украинских дрона над 10 регионами России и двумя морями. С вечера 5 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, столичного «Домодедово», Астрахани («Нариманово»), Краснодара («Пашковский»), Саратова («Гагарин»).
6 ноября в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Пострадавших нет. Фрагменты БПЛА повредили остекление квартиры в одном из малоэтажных многоквартирных домов.
В тот же день в результате атаки украинских беспилотников в ауле Шенджий в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадал человек. Он получил травмы при падении фрагментов дрона. В районе поселка Энем обломки беспилотника повредили линии электропередачи и пробили крышу неэксплуатируемого складского помещения.