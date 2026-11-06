Силы ПВО за день уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

В тот же день в результате атаки украинских беспилотников в ауле Шенджий в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадал человек. Он получил травмы при падении фрагментов дрона. В районе поселка Энем обломки беспилотника повредили линии электропередачи и пробили крышу неэксплуатируемого складского помещения.