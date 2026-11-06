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Силы ПВО за день уничтожили 21 украинский беспилотник над регионами России

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский беспилотник над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Орловской областей, Краснодарского края, а также над Московским регионом.

В ночь с 5 на 6 ноября силы ПВО уничтожили 142 украинских дрона над 10 регионами России и двумя морями. С вечера 5 ноября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, столичного «Домодедово», Астрахани («Нариманово»), Краснодара («Пашковский»), Саратова («Гагарин»).

6 ноября в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории предприятия в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Пострадавших нет. Фрагменты БПЛА повредили остекление квартиры в одном из малоэтажных многоквартирных домов.

В тот же день в результате атаки украинских беспилотников в ауле Шенджий в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадал человек. Он получил травмы при падении фрагментов дрона. В районе поселка Энем обломки беспилотника повредили линии электропередачи и пробили крышу неэксплуатируемого складского помещения.

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