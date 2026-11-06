С 12 декабря въезд в «Москву-сити» и «Сколково» станет безбарьерным

По словам департамента, меры позволят сделать выезд на территорию «Москвы-сити» и «Сколкова» более удобным, устранить заторы при въезде и выезде, а также разгрузить прилегающие дороги (ТТК, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу и 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе).