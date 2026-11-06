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С 12 декабря въезд в «Москву-сити» и «Сколково» станет безбарьерным

Анна Суслова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Въезд в «Москву-сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Дептранс отметил, что тарифы на въезд на территорию комплексов не будут изменены, а вместо шлагбаумов будут использоваться видео- и фотофиксация.

По словам департамента, меры позволят сделать выезд на территорию «Москвы-сити» и «Сколкова» более удобным, устранить заторы при въезде и выезде, а также разгрузить прилегающие дороги (ТТК, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу и 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе).

В 2027 г. безбарьерную систему въезда также планируют ввести на территории строящегося района «Сберсити».

16 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 г. в Москве начнется строительство новых ключевых объектов дорожной инфраструктуры. Так, одним из главных проектов станет дополнительный участок (спрямление) Московского скоростного диаметра (МСД) от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги. Новая эстакада-съезд даст прямой выезд с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД, что позволит сократить транспортные перепробеги примерно вдвое.

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