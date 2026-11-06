Партия кандидата в президенты Франции Меланшона заявила о желании выйти из НАТО
Крайне левая партия «Непокоренная Франция», руководителем которой является Жан-Люк Меланшон, заявила о намерении выйти из НАТО и провести национализацию оборонных предприятий. Об этом сообщило издание Politico, изучившее предвыборную программу партии.
«Немедленно выйти из объединенного командования НАТО, а затем, поэтапно, из самой организации. Отказаться от требуемой Соединенными Штатами дани в размере 5% ВВП, предназначенных для оборонных расходов», – говорится в документе.
При этом в документе отмечается, что Франция продолжит оказывать помощь странам – членам Евросоюза (ЕС). Однако партия прямо не заявляет о прекращении поставок вооружения на Украину, хоть и настаивает на необходимости дипломатического решения данного вопроса.
Кроме того, «Непокоренная Франция» выступает за ужесточение урегулирования вооружений, в том числе и ядерного оружия, а также противодействует космической гонке вооружений. Партия также планирует провести национализацию некоторых оборонных компаний страны.
При этом в документе партии сказано, что Франции необходимо иметь средства для гарантирования суверенитета, а стране следует направить инвестиции на развитие военной техники, в том числе в связь и разведку, а также логистику, которые на данный момент поставляются через НАТО в США.
6 октября «Ведомости» писали, что совокупные военные расходы европейских стран вырастут в 2026 г. на 15% и достигнут 574 млрд евро. По сравнению с 2021 г., когда траты были 283 млрд евро, их номинальный объем вырос на 103%. В масштабах экономики уровень военных расходов в Европе в этом году вырос до 2,55% ВВП, тогда как пять лет назад был 1,64% ВВП.