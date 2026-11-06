Партия кандидата в президенты Франции Меланшона заявила о желании выйти из НАТО

6 октября «Ведомости» писали, что совокупные военные расходы европейских стран вырастут в 2026 г. на 15% и достигнут 574 млрд евро. По сравнению с 2021 г., когда траты были 283 млрд евро, их номинальный объем вырос на 103%. В масштабах экономики уровень военных расходов в Европе в этом году вырос до 2,55% ВВП, тогда как пять лет назад был 1,64% ВВП.