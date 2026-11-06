Почти треть жителей Армении не знакомы с деятельностью президента страны
Почти треть граждан Армении не знают своего президента или не знакомы с его деятельностью. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup International Association, проведенного армянским представительством организации – компанией MPG, передает издание Aravot.
Согласно исследованию, 30% респондентов заявили, что не осведомлены о деятельности президента Армении Ваагна Хачатуряна. При этом его работу полностью одобряют 13,2% опрошенных, еще 13,3% скорее одобряют. Среди представленных в исследовании политиков глава государства получил самый низкий показатель полного одобрения.
Наибольшим одобрением среди опрошенных пользуется Армянская апостольская церковь. Ее деятельность полностью поддерживают 59,1% респондентов, еще 13,9% скорее одобряют. На втором месте находятся вооруженные силы Армении: их работу полностью одобряют 46,6% участников опроса, скорее одобряют – 21,2%.
Деятельность премьер-министра Никола Пашиняна полностью одобряют 31,1% респондентов, еще 20,8% скорее одобряют. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян получил соответственно 30% и 20%.
Хачатурян был избран президентом Армении 3 марта 2022 г. по предложению правящей партии «Гражданский договор» Пашиняна. Во втором туре голосования его кандидатуру поддержал 71 депутат парламента. Хачатурян вступил в должность 13 марта. До избрания президентом он занимал пост министра высокотехнологичной промышленности Армении, а в 1992–1996 гг. был мэром Еревана.
Согласно конституции страны, президент избирается парламентом на семь лет без права переизбрания.