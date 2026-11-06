Почти треть жителей Армении не знакомы с деятельностью президента страны

Хачатурян был избран президентом Армении 3 марта 2022 г. по предложению правящей партии «Гражданский договор» Пашиняна. Во втором туре голосования его кандидатуру поддержал 71 депутат парламента. Хачатурян вступил в должность 13 марта. До избрания президентом он занимал пост министра высокотехнологичной промышленности Армении, а в 1992–1996 гг. был мэром Еревана.