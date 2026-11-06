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Главная / Политика /

Reuters: демократы назвали помощь Украине приоритетом нового конгресса США

Сергей Пахомов
Unsplash
Unsplash

Победа демократической партии на выборах в конгресс США может привести к увеличению помощи Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощников демократов в сенате и палате представителей.

По их словам, поддержка Киева станет одним из главных приоритетов нового состава конгресса, который приступит к работе в январе 2027 г. При этом пока неясно, смогут ли демократы добиться этого на фоне сопротивления президента США Дональда Трампа, уточнило агентство.

Отмечается, что с января 2025 г. конгресс не принял ни одного значимого закона о помощи Украине. Администрация Трампа также замедляла или блокировала выделение средств, одобренных до его возвращения в Белый дом.

Сенатор-демократ от Иллинойса Дик Дурбин заявил Reuters, что если администрация продолжит уклоняться от обязательств по выделению средств Киеву, демократам придется искать другие способы «заставить президента соблюдать законы и конституцию».

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на увеличение помощи Киеву после победы демократов на промежуточных выборах в конгресс США. Он добавил, что благодарен республиканцам, но демократы «очень четко говорят о поддержке Украины и предоставлении ей помощи». Он также предположил, что усиление поддержки со стороны США окажет давление на президента России Владимира Путина.

Промежуточные выборы в конгресс США состоялись 3 ноября. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По данным CNN, сейчас демократическая партия получает 245 мест против 147 у республиканцев. Подсчет еще идет.

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