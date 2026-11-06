Reuters: демократы назвали помощь Украине приоритетом нового конгресса США

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на увеличение помощи Киеву после победы демократов на промежуточных выборах в конгресс США. Он добавил, что благодарен республиканцам, но демократы «очень четко говорят о поддержке Украины и предоставлении ей помощи». Он также предположил, что усиление поддержки со стороны США окажет давление на президента России Владимира Путина.