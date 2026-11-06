Замсекретаря СБ Ирана: послание Хаменеи Путину касалось отношений с Россией

В Кремле уточняли, что Резаи и Путин обсудили на встрече состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Они также затронули международную и региональную повестку, а особое внимание было уделено ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.