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Замсекретаря СБ Ирана: послание Хаменеи Путину касалось отношений с Россией

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи президенту России Владимиру Путину касалось двусторонних отношений. Об этом заместитель секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил телевидению Исламской Республики.

Послание было передано на встрече секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи с Путиным 5 ноября.

«Это была детальная встреча, которая продлилась порядка трех часов. Основной целью визита была передача послания от верховного лидера Ирана президенту России», – сказал Багери Кяни (цитата по «РИА Новости»).

Иранский чиновник добавил, что встреча длилась около трех часов, а основной целью визита была передача послания. Оно содержало оценки иранской стороны сотрудничества с Россией и перспективы взаимодействия, чтобы Москва имела более четкое представление о сотрудничестве с Ираном под руководством Хаменеи.

В Кремле уточняли, что Резаи и Путин обсудили на встрече состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Они также затронули международную и региональную повестку, а особое внимание было уделено ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.

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