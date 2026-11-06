Самолет из Праги в Бухарест подал аварийный сигнал и сел в пункте назначения
Boeing 737-8H6, вылетевший из Праги в Бухарест, подал аварийный сигнал Squawk 7700. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полетные данные.
Борт вылетел в 09:53 по местному времени (11:53 мск) и по состоянию на 13:44 мск совершил посадку в аэропорту Бухареста.
Код 7700 является универсальным транспондерным кодом, который пилоты устанавливают при общей чрезвычайной ситуации на борту. Он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.