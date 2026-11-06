Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,273+0,43%ARSA7,09+0,42%VEON-RX87,2+0,35%IMOEX2 465,08+0,39%RTSI949,39+0,39%RGBI111,95+0,01%RGBITR777,12+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Самолет из Праги в Бухарест подал аварийный сигнал и сел в пункте назначения

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Boeing 737-8H6, вылетевший из Праги в Бухарест, подал аварийный сигнал Squawk 7700. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полетные данные.

Борт вылетел в 09:53 по местному времени (11:53 мск) и по состоянию на 13:44 мск совершил посадку в аэропорту Бухареста.

Код 7700 является универсальным транспондерным кодом, который пилоты устанавливают при общей чрезвычайной ситуации на борту. Он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

29 октября пассажирский самолет, следовавший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал бедствия и прибыл в аэропорт вылета. 19 октября самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь