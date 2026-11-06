Fix Price увеличил интернет-продажи в России на 28%

29 октября «Фикс прайс» заявил, что чистая прибыль компании за девять месяцев по МСФО снизилась на 24,2% и составила 4,86 млрд руб. За III квартал показатель снизился на 15,1% до 2,13 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли с начала года составила 2%, а за квартал – 2,5%. Выручка выросла на 6,3% за девять месяцев и достигла 242,2 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 8,2% до 216,1 млрд руб., оптовая снизилась на 7% до 26 млрд руб.