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Главная / Бизнес /

Fix Price увеличил интернет-продажи в России на 28%

Сергей Пахомов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

ПАО «Фикс прайс» увеличил объем интернет-продаж в России на 28% по итогам девяти месяцев 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

«Средний чек при покупке онлайн превысил средний чек при покупке в магазине в 3 раза», – говорится в публикации.

29 октября «Фикс прайс» заявил, что чистая прибыль компании за девять месяцев по МСФО снизилась на 24,2% и составила 4,86 млрд руб. За III квартал показатель снизился на 15,1% до 2,13 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли с начала года составила 2%, а за квартал – 2,5%. Выручка выросла на 6,3% за девять месяцев и достигла 242,2 млрд руб. Розничная выручка увеличилась на 8,2% до 216,1 млрд руб., оптовая снизилась на 7% до 26 млрд руб.

27 октября международный бизнес Fix Price запустил первый распределительный центр под собственным управлением в Белоруссии. Помещение оформлено в аренду на пять лет. Задача центра будет состоять в обеспечении поставок в магазины сети по Белоруссии. Склад также может использоваться для поставок в другие страны.

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