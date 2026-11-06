Песков: участие Армении в ОДКБ зависит от обсуждений внутри организации

5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес Еревана к ОДКБ окончательно исчерпан. «Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк и у нас нет интереса к ОДКБ», – сказал Пашинян.