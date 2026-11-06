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Главная / Политика /

Песков: участие Армении в ОДКБ зависит от обсуждений внутри организации

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дальнейшее участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет зависеть от обсуждений в рамках объединения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Ереван сейчас де-факто не участвует в работе ОДКБ. Вы слышали официальное заявление Еревана о позиции в отношении целесообразности участия в ОДКБ», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что уставные документы организации предусматривают определенные процедуры на подобные случаи. «Дальше все будет зависеть от того, какого рода обсуждения состоятся в рамках организации», – добавил пресс-секретарь президента.

5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес Еревана к ОДКБ окончательно исчерпан. «Я хотел бы, чтобы мы раз и навсегда зафиксировали, что наш интерес к ОДКБ иссяк и у нас нет интереса к ОДКБ», – сказал Пашинян.

23 октября генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков допустил обсуждение вопроса о членстве Армении на саммите 11 ноября. Он отметил, что Ереван фактически не участвует в работе организации, хотя его представитель продолжает посещать заседания постоянного совета.

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