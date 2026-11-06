Маск репостнул публикацию с критикой передачи Starlink Украине
Американский предприниматель Илон Маск перепубликовал в соцсети X сообщение аккаунта Whole Mars Catalog, автор которого назвал ошибкой бесплатную передачу Украине тысяч терминалов Starlink в начале конфликта.
По мнению автора поста, компания SpaceX ежемесячно тратила миллионы долларов на обеспечение спутниковой связи. Изначально терминалы предназначались для предоставления интернета гражданскому населению, однако впоследствии стали основой для работы ударных беспилотников, утверждается в сообщении.
Автор также раскритиковал претензии к SpaceX из-за ограничений на использование Starlink в военных целях. Маск не сопроводил репост собственным комментарием.
5 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Маск не вправе определять, кто должен управлять страной. При этом он поблагодарил SpaceX за предоставление спутниковой связи, особенно полезной в начале конфликта.
Ранее, 3 ноября, Зеленский сообщил, что предприниматель не вышел с ним на связь для обсуждения ограничений работы Starlink на Украине. По словам президента, Киев пытался связаться с Маском после действий SpaceX.
24 октября Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. Он утверждал, что украинские военные применяли гражданскую систему для нанесения ударов беспилотниками. Предприниматель сообщил, что возможность такого использования была заблокирована.