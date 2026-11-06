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Сикорский обвинил Навроцкого в попытке узурпации власти

Сергей Пахомов
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил президента страны Кароля Навроцкого в попытке узурпировать власть. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVP Info.

«Мы не согласимся на президентскую форму правления, потому что конституция ее не предусматривает и не для этого народ выбрал президента», – заявил глава польского МИДа (цитата по Rzeczpospolita).

По словам Сикорского, Навроцкий пытается использовать свои протокольные обязанности для усиления президентской власти и оправдания ее узурпации. Он также отметил, что президент пытается расширить свои полномочия.

31 октября Навроцкий объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного суда страны. Он потребовал вывести сотрудников правоохранительных органов с территории суда и назвал их «силами принуждения, направленными на место правительством».

Конституционный кризис в Польше зародился с середины октября. Причиной разногласий стало избрание сеймом Мачея Берека судьей конституционного трибунала. Навроцкий, находящийся в оппозиции к правительству и парламенту, отказался принимать у него присягу.

30 октября конфликт обострился из-за спора о руководстве судебным органом. Вице-председатель конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил о государственном перевороте в стране.

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