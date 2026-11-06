Рютте: Европа закупает рекордные объемы российского СПГ

Президенты РФ и США договорились о поставках дизеля на американский и мировой рынки 9 октября. В рамках первой поставки предполагалась перевозка 300 000 т дизельного топлива, еще 500 000 т должны будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого», говорил Трамп.