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Рютте: Европа закупает рекордные объемы российского СПГ

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Европа «тоже не святая», поскольку продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на критику соглашения США и России о поставках дизельного топлива. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Bloomberg.

Рютте признал, что недавняя договоренность президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизеля в Соединенные Штаты вызвала панику среди европейских союзников Вашингтона.

«Я это понимаю, я тоже удивился», – сказал генсек НАТО.

При этом Рютте обратил внимание на то, что государства Европы сами продолжают закупать российские энергоресурсы. «Гораздо больше, чем когда-либо принесет эта дизельная сделка! Европа ведь тоже не святая», – подчеркнул он.

Президенты РФ и США договорились о поставках дизеля на американский и мировой рынки 9 октября. В рамках первой поставки предполагалась перевозка 300 000 т дизельного топлива, еще 500 000 т должны будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого», говорил Трамп.

1 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что российское дизтопливо иногда попадает на рынки Европы под различными марками, несмотря на то что ЕС запретил себе закупать нефтепродукты у России.

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