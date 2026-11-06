Рютте: Европа закупает рекордные объемы российского СПГ
Европа «тоже не святая», поскольку продолжает закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на критику соглашения США и России о поставках дизельного топлива. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Bloomberg.
Рютте признал, что недавняя договоренность президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизеля в Соединенные Штаты вызвала панику среди европейских союзников Вашингтона.
«Я это понимаю, я тоже удивился», – сказал генсек НАТО.
При этом Рютте обратил внимание на то, что государства Европы сами продолжают закупать российские энергоресурсы. «Гораздо больше, чем когда-либо принесет эта дизельная сделка! Европа ведь тоже не святая», – подчеркнул он.
Президенты РФ и США договорились о поставках дизеля на американский и мировой рынки 9 октября. В рамках первой поставки предполагалась перевозка 300 000 т дизельного топлива, еще 500 000 т должны будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого», говорил Трамп.
1 ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что российское дизтопливо иногда попадает на рынки Европы под различными марками, несмотря на то что ЕС запретил себе закупать нефтепродукты у России.