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Главная / Стиль жизни /

Чемпион мира по хоккею Михаил Васильев умер в возрасте 64 лет

Сергей Пахомов
Михаил Терещенко / ТАСС
Михаил Терещенко / ТАСС

Олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщил нижегородский хоккейный клуб «Торпедо».

«Хоккейный клуб «Торпедо» скорбит в связи с уходом из жизни заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Михаил Александровича Васильева», – говорится в публикации.

Как отметил клуб, Васильев – олимпийский чемпион 1984 г. и обладатель полного комплекта медалей чемпионата мира. В составе ЦСКА он восемь раз выигрывал чемпионат СССР, а в составе итальянского «Больцано» дважды становился чемпионом Италии. Васильев был тренером в ХК «Торпедо» в 2022–2025 гг.

Двукратный победитель Олимпиад, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов заявил ТАСС, что причиной смерти спортсмена стал рак легких. В последние несколько дней он был с ним в госпитале, рассказал Ларионов. По его словам, Васильев боролся с болезнью на протяжении пяти лет.

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