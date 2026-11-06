Чемпион мира по хоккею Михаил Васильев умер в возрасте 64 лет

Как отметил клуб, Васильев – олимпийский чемпион 1984 г. и обладатель полного комплекта медалей чемпионата мира. В составе ЦСКА он восемь раз выигрывал чемпионат СССР, а в составе итальянского «Больцано» дважды становился чемпионом Италии. Васильев был тренером в ХК «Торпедо» в 2022–2025 гг.