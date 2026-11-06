Чемпион мира по хоккею Михаил Васильев умер в возрасте 64 лет
Олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею Михаил Васильев умер на 65-м году жизни. Об этом сообщил нижегородский хоккейный клуб «Торпедо».
«Хоккейный клуб «Торпедо» скорбит в связи с уходом из жизни заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Михаил Александровича Васильева», – говорится в публикации.
Как отметил клуб, Васильев – олимпийский чемпион 1984 г. и обладатель полного комплекта медалей чемпионата мира. В составе ЦСКА он восемь раз выигрывал чемпионат СССР, а в составе итальянского «Больцано» дважды становился чемпионом Италии. Васильев был тренером в ХК «Торпедо» в 2022–2025 гг.
Двукратный победитель Олимпиад, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов заявил ТАСС, что причиной смерти спортсмена стал рак легких. В последние несколько дней он был с ним в госпитале, рассказал Ларионов. По его словам, Васильев боролся с болезнью на протяжении пяти лет.