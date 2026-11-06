Песков: подробностей соглашения России и США по безопасности Европы нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не привел подробностей анонсированного американским лидером Дональдом Трампом соглашения с Россией, которое может затронуть не только урегулирование конфликта на Украине, но и безопасность Европы.
«Нет, никаких подробностей нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о содержании возможных договоренностей и стадии их подготовки.
6 ноября Трамп сообщил о встрече со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Белом доме. Американский лидер отказался раскрыть содержание переговоров, но выразил уверенность в достижении соглашения по Украине, которое может охватить всю Европу. Он назвал будущую договоренность большой и прекрасной.
В тот же день зять президента США Джаред Кушнер предложил пять направлений будущих соглашений России и НАТО по безопасности. Среди них постоянные консультации, каналы связи в кризисных ситуациях, повышение военной прозрачности, взаимные меры по предотвращению эскалации и создание долгосрочной системы европейской безопасности.
3 ноября спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны планируют обсудить прекращение конфликта, гарантии безопасности и деэскалацию. Песков исключил участие европейских стран в предстоящей встрече, сославшись на согласованный трехсторонний формат.