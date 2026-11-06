Песков: подробностей соглашения России и США по безопасности Европы нет

В тот же день зять президента США Джаред Кушнер предложил пять направлений будущих соглашений России и НАТО по безопасности. Среди них постоянные консультации, каналы связи в кризисных ситуациях, повышение военной прозрачности, взаимные меры по предотвращению эскалации и создание долгосрочной системы европейской безопасности.