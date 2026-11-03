Американские переговорщики обсудят с Европой гарантии безопасности Украины
На этой неделе американские переговорщики встретятся на рабочем уровне в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО. Планируется обсудить гарантии безопасности Украины, будущую систему безопасности в Европе и экономическую поддержку восстановления Украины, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает Reuters.
Встречи станут продолжением недавних переговоров между сторонами и «отражают непрекращающиеся усилия президента Трампа по достижению долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной».
По словам Уиткоффа, делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны обсудят прекращение конфликта, послевоенные соглашения в области безопасности и деэскалацию.
2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, страны Запада становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте. Он добавил, что «попытки захвата российской территории» и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось.