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Американские переговорщики обсудят с Европой гарантии безопасности Украины

Инна Шульгина

На этой неделе американские переговорщики встретятся на рабочем уровне в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского союза и НАТО. Планируется обсудить гарантии безопасности Украины, будущую систему безопасности в Европе и экономическую поддержку восстановления Украины, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает Reuters.

Встречи станут продолжением недавних переговоров между сторонами и «отражают непрекращающиеся усилия президента Трампа по достижению долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной».

По словам Уиткоффа, делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10-11 ноября. Стороны обсудят прекращение конфликта, послевоенные соглашения в области безопасности и деэскалацию.

2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. По его словам, страны Запада становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте. Он добавил, что «попытки захвата российской территории» и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось.

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