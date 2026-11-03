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Республиканская партия идет навстречу поражению на выборах в конгресс США

Ей не помогают ни деньги, ни манипуляции с границами избирательных округов
Роман Романов
В случае проигрыша республиканцев на выборах в конгресс от Дональда Трампа можно ожидать агрессивного поведения
В случае проигрыша республиканцев на выборах в конгресс от Дональда Трампа можно ожидать агрессивного поведения / Kent Nishimura / AFP

Промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут в ночь с 3 по 4 ноября (мск), станут прологом второй половины президентства республиканца Дональда Трампа. Абсолютное большинство опросов отдают предпочтение противникам действующего главы государства – демократам. Это касается как палаты представителей, так и, в некоторых случаях, сената. Например, газета The Hill оценивает шансы демократов на победу в палате в 77%, а в сенате – в 56%. По данным портала Race to the White House на 2 ноября, если бы выборы прошли в этот день, то 51,8% проголосовали бы за демократов, а 42,7% – за республиканцев.

Против республиканцев и Трампа играет исторический тренд, когда президентская партия практически всегда теряет палату представителей на промежуточных выборах (c 1946 г. прошло 20 промежуточных выборов, по итогам которых в 18 президентская партия теряла места в палате), говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Эксперт подчеркнул, что конкретно в палате представителей не стоит вопрос о том, кто победит, а главный вопрос – насколько большим будет преимущество демократов.

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