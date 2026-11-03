Республиканская партия идет навстречу поражению на выборах в конгресс США

Промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут в ночь с 3 по 4 ноября (мск), станут прологом второй половины президентства республиканца Дональда Трампа. Абсолютное большинство опросов отдают предпочтение противникам действующего главы государства – демократам. Это касается как палаты представителей, так и, в некоторых случаях, сената. Например, газета The Hill оценивает шансы демократов на победу в палате в 77%, а в сенате – в 56%. По данным портала Race to the White House на 2 ноября, если бы выборы прошли в этот день, то 51,8% проголосовали бы за демократов, а 42,7% – за республиканцев.