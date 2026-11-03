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Доверяй, но перепроверяй

Что мешает искусственному интеллекту принимать решения наравне с опытными инвесторами
Дмитрий Глушаков , генеральный директор «Эйлера», основатель платформы «Андромеда»

Звучит очень заманчиво: зачем платить управляющему ПИФом 3–4% в год или финансовому консультанту 1–2% в год за управление деньгами, если можно спросить у любимого и уважаемого GPT и практически бесплатно получить «очень похожий» портфель. Практически каждый инвестор хотя бы раз уже проделывал это упражнение и получал очень даже правдоподобный ответ от ИИ: купи то-то и то-то по такой-то причине. Ключевое слово здесь «правдоподобный», это пленительно действует на неискушенного инвестора, хотя между правдоподобный и правильный лежит пропасть в плане конечного результата. Несмотря на это, опрос Gallup показывает, что уже 27% людей готовы доверить свои деньги ИИ-инструментам. Разберем работу профессионального управляющего или инвестиционного аналитика при выборе объекта для инвестирования и выясним, что из этого ИИ уже может делать хорошо и можно ли сегодня доверять ему свои деньги.

Во-первых, для анализа надо собрать и обработать информацию. Здесь, казалось бы, у ИИ нет равных, он знает все и может найти все, что угодно. В этом его сила, но и в этом же его слабость: он найдет практически все, начиная с отчетов известных аналитиков, заканчивая надписями на заборе, что «Вася – дурак», где Вася – гендиректор анализируемой компании. При этом самые полезные данные часто не бывают в открытом доступе, и поэтому ИИ их просто не знает. А управляющие платят большие деньги за доступ к этим данным, которые помогают сделать правильный вывод. И даже если дать ИИ доступ к этим данным, практика показывает, что он не умеет хорошо фильтровать важность той или иной информации и надпись с забора про Васю-гендира будет для него одинаково важна, как и купленные данные по перспективам развития отрасли. В итоге у профессиональных управляющих сильно меньше данных, но их качество и значимость для анализа сильно выше, чем среднее у ИИ. При этом ИИ, как средненький аналитик, тонет в обилии ненужной информации и в итоге делает неправильные выводы. Просто представьте два слайда: на одном – 10 выверенных цифр про компанию, а на другом – 150 найденных в интернете фактов неизвестного происхождения и качества. На основании какого слайда вы сделаете правильный вывод?

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