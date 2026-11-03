Депутатский ритм

Новый созыв собрался на свое первое заседание уже на десятый день после окончания выборов. В три раза быстрее, чем предусмотрено Конституцией. Открыть работу нового созыва на Охотный Ряд приехал президент Владимир Путин. Депутаты были очень воодушевлены этим событием и проводили главу государства с трибуны продолжительными овациями. Из всей 40-минутной речи главы государства перед депутатами им должен был запомниться среди прочего призыв «абсолютно исключить» популизм из законотворчества. Хотя прозвучало это немного как несправедливый и обидный упрек, поскольку все-таки 40% в зале были новичками и еще не успели быть замеченными в политической нечистоплотности.