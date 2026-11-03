Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,228+1,3%NKNC52+0,19%VEON-RX82,1-3,3%IMOEX2 459,53-2,13%RTSI956,86-2,63%RGBI112,23-0,04%RGBITR778,04+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Депутатский ритм

Чем запомнился первый месяц работы Госдумы нового созыва
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Новый созыв собрался на свое первое заседание уже на десятый день после окончания выборов. В три раза быстрее, чем предусмотрено Конституцией. Открыть работу нового созыва на Охотный Ряд приехал президент Владимир Путин. Депутаты были очень воодушевлены этим событием и проводили главу государства с трибуны продолжительными овациями. Из всей 40-минутной речи главы государства перед депутатами им должен был запомниться среди прочего призыв «абсолютно исключить» популизм из законотворчества. Хотя прозвучало это немного как несправедливый и обидный упрек, поскольку все-таки 40% в зале были новичками и еще не успели быть замеченными в политической нечистоплотности.

Парламентские фракции, которые «радуют» своих избирателей «популярными» инициативами, тем не менее уже долгое время заседают в Думе. Например, «Справедливая Россия», которой исполнилось недавно 20 лет, буквально через несколько дней после президентского заявления внесла инициативу о минимальной пенсии по старости в 50 000 руб. (сейчас она в 3 раза ниже). На этом фоне «Единая Россия» действительно выглядит как оплот реализма. Впрочем, что-то хорошее должно быть и в здравом популизме.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте