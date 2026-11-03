Депутатский ритм

Депутатский ритмЧем запомнился первый месяц работы Госдумы нового созыва
Новый созыв собрался на свое первое заседание уже на десятый день после окончания выборов. В три раза быстрее, чем предусмотрено Конституцией. Открыть работу нового созыва на Охотный Ряд приехал президент Владимир Путин. Депутаты были очень воодушевлены этим событием и проводили главу государства с трибуны продолжительными овациями. Из всей 40-минутной речи главы государства перед депутатами им должен был запомниться среди прочего призыв «абсолютно исключить» популизм из законотворчества. Хотя прозвучало это немного как несправедливый и обидный упрек, поскольку все-таки 40% в зале были новичками и еще не успели быть замеченными в политической нечистоплотности.
Парламентские фракции, которые «радуют» своих избирателей «популярными» инициативами, тем не менее уже долгое время заседают в Думе. Например, «Справедливая Россия», которой исполнилось недавно 20 лет, буквально через несколько дней после президентского заявления внесла инициативу о минимальной пенсии по старости в 50 000 руб. (сейчас она в 3 раза ниже). На этом фоне «Единая Россия» действительно выглядит как оплот реализма. Впрочем, что-то хорошее должно быть и в здравом популизме.