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Трамп связал падение цен на нефть с ожиданиями конца войны с Ираном

Татьяна Мозолевская

Президент США Дональд Трамп связал резкое снижение мировых цен на нефть с растущей уверенностью участников рынка в том, что возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана удастся избежать. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Цены на нефть стремительно падают – почти на $10 за баррель, что является рекордом, поскольку люди считают, что войны с Ираном не будет», – заявил Трамп.

По словам президента США, Тегеран заинтересован в скорейшем достижении договоренностей с Вашингтоном.

«Иран хочет как можно скорее достичь соглашения. Это может произойти!» – добавил он.

2 ноября Трамп заявил, что не намерен возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс.

Президент исламской республики Масуд Пезешкиан также заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил правительству полномочия для урегулирования конфликта с США путем переговоров.

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