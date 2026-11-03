Трамп связал падение цен на нефть с ожиданиями конца войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп связал резкое снижение мировых цен на нефть с растущей уверенностью участников рынка в том, что возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана удастся избежать. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
«Цены на нефть стремительно падают – почти на $10 за баррель, что является рекордом, поскольку люди считают, что войны с Ираном не будет», – заявил Трамп.
По словам президента США, Тегеран заинтересован в скорейшем достижении договоренностей с Вашингтоном.
«Иран хочет как можно скорее достичь соглашения. Это может произойти!» – добавил он.
2 ноября Трамп заявил, что не намерен возобновлять боевые действия против Ирана сразу после промежуточных выборов в Конгресс.
Президент исламской республики Масуд Пезешкиан также заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил правительству полномочия для урегулирования конфликта с США путем переговоров.