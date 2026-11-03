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Главная / Общество /

Мораторий на уплату пошлин за медицинские лицензии могут прервать раньше срока

Аналогичная мера может распространиться на другие лицензируемые виды деятельности, считают эксперты
Виктория Ларченко
Ведомости
Ведомости

Временно отмененную пошлину за выдачу лицензий на медицинскую деятельность предложили вернуть досрочно. Год возобновления ее уплаты предложено перенести с 1 января 2030 г. на 1 января 2027 г. Те же изменения могут коснуться и пошлины за внесение изменений в реестр лицензий, говорится в проекте постановления правительства. Он был опубликован Минздравом на портале проектов нормативных правовых актов.

Из пояснительной записки к документу следует, что изменения будут ежегодно приносить федеральному бюджету больше 341 млн руб. дополнительных доходов. Такая оценка основана на среднем количестве заявлений о выдаче лицензий на медицинскую деятельность и о внесении изменений в реестр таких лицензий в 2024–2025 гг. В то же время дополнительных расходов возобновление сбора пошлин за собой не повлечет, утверждается в пояснительной записке.

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