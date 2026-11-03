Мораторий на уплату пошлин за медицинские лицензии могут прервать раньше срока

Из пояснительной записки к документу следует, что изменения будут ежегодно приносить федеральному бюджету больше 341 млн руб. дополнительных доходов. Такая оценка основана на среднем количестве заявлений о выдаче лицензий на медицинскую деятельность и о внесении изменений в реестр таких лицензий в 2024–2025 гг. В то же время дополнительных расходов возобновление сбора пошлин за собой не повлечет, утверждается в пояснительной записке.