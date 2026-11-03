Криптовалюта с выключателем

Как это выглядит на практике, показывает платежная компания Conduit, которая судится с Tether: эмитент стейблкойнов внес кошелек с $2,76 млн в черный список без должного объяснения причин, оставив средства замороженными более чем на год. Позже выяснилось, что блокировка связана с бразильским расследованием против бывшего клиента. По версии Conduit, этот кошелек не имел отношения к делу, а полиция о нем не запрашивала. А Tether тем временем, утверждает компания, продолжал получать доход по активам, которыми обеспечены замороженные токены.