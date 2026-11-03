Криптовалюта с выключателем

Криптовалюта с выключателемЗаморозка украденного у Binance напомнила: у стейблкойнов есть хозяин
Хакеры вывели с Binance рекордные $6,36 млрд. Почти половину украденного удалось заморозить: эмитенты стейблкойнов (включая Tether и Circle) заблокировали адреса, на которые ушли деньги. Хотя когда-то криптовалюты придумывали ровно для того, чтобы никто не мог остановить чужой платеж.
Устроена эта кнопка «стоп» просто: эмитент вносит адрес в черный список на уровне смарт-контракта, и монеты на нем перестают двигаться. Порок это финансовой системы или ее защита? И то и другое одновременно. Нельзя сделать деньги, которые невозможно заблокировать у добросовестной компании, но легко заблокировать у хакера. Механизм один, а кто прав, решает тот, чей палец на кнопке.
Как это выглядит на практике, показывает платежная компания Conduit, которая судится с Tether: эмитент стейблкойнов внес кошелек с $2,76 млн в черный список без должного объяснения причин, оставив средства замороженными более чем на год. Позже выяснилось, что блокировка связана с бразильским расследованием против бывшего клиента. По версии Conduit, этот кошелек не имел отношения к делу, а полиция о нем не запрашивала. А Tether тем временем, утверждает компания, продолжал получать доход по активам, которыми обеспечены замороженные токены.
Пользователи, впрочем, свой выбор уже сделали. Биткойн, который заблокировать нельзя, существует 17 лет. Но расчеты на крипторынке идут в основном в стейблкойнах (в первую очередь USDT и USDC), а не в биткойне. Количество держателей стейблкойнов в мире впервые достигло 200 млн человек на начало 2026 г. – рост соответствует среднегодовому темпу 19%, что опережает динамику пользовательских баз традиционных цифровых платежных систем в большинстве стран, пишет Tadviser со ссылкой на данные Token Terminal. Полная свобода означает и полную ответственность: украденное или потерянное не вернет никто.
Российский пользователь видел и обратную сторону. Когда Tether заморозил кошельки Garantex, расчеты ушли в рублевый A7A5, неподвластный ни Tether, ни Circle. Но и у него нашлась своя кнопка: после санкций США администраторы уничтожили токены на подсанкционных кошельках и выпустили новые, писала FT. Тогда американский регулятор взялся за посредников, через которых токен превращается в обычные деньги. Кнопка не исчезла, их стало две: одна у эмитента, другая на выходе в фиат.