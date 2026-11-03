В России покупают меньше новых ноутбуков

По данным отраслевой аналитики, на которую ссылается Михайлов, в первом полугодии 2026 г. розничные продажи ноутбуков в России снизились примерно на 20% год к году. По данным «Платформы ОФД», пользователи купили на 9% меньше устройств. Абсолютных значений опрошенные не приводят. Основным фактором Михайлов называет рост цен на 30–35%, из-за этого значительная часть покупателей отложила плановое обновление устройств. Одним из факторов давления на стоимость новой техники стало удорожание комплектующих, объясняет представитель RWB.