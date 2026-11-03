В России покупают меньше новых ноутбуков

В России покупают меньше новых ноутбуковПокупатели откладывают обновление техники, чаще ремонтируют старые устройства и приобретают восстановленные
За девять месяцев 2026 г. россияне купили на 19% меньше новых ноутбуков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или 1,94 млн шт. В денежном выражении продажи сократились на 5% до 132 млрд руб. Такие данные исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь») привел «Ведомостям» представитель «М.видео». Спад продаж новых ноутбуков подтвердил «Ведомостям» руководитель группы закупок ноутбуков и ПК «Ситилинка» Степан Михайлов и крупнейший оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
По данным отраслевой аналитики, на которую ссылается Михайлов, в первом полугодии 2026 г. розничные продажи ноутбуков в России снизились примерно на 20% год к году. По данным «Платформы ОФД», пользователи купили на 9% меньше устройств. Абсолютных значений опрошенные не приводят. Основным фактором Михайлов называет рост цен на 30–35%, из-за этого значительная часть покупателей отложила плановое обновление устройств. Одним из факторов давления на стоимость новой техники стало удорожание комплектующих, объясняет представитель RWB.