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Главная / Технологии /

Облака для банков проверят по новым правилам

Теперь размещение данных будет возможно только после тестирования инфраструктуры
Дарья Соловьева
Наталья Заруцкая
Полигон проверяет платформу, а за непрерывность процесса отвечает банк
Полигон проверяет платформу, а за непрерывность процесса отвечает банк / Ведомости

Перед размещением данных банков на облачных платформах провайдеров проверят на надежность инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД), стабильность работы системы управления облаком и возможность восстановления данных после сбоев. Об этом говорится в проекте документа, который описывает критерии тестирования на надежность и безопасность облачных платформ, используемых банками и финтех-компаниями (есть в распоряжении «Ведомостей»). Единые критерии тестирования разрабатывают облачные провайдеры и финансовые организации в рамках рабочей группы отраслевого полигона индустриального центра компетенций (ИЦК, объединения промышленных заказчиков и разработчиков софта для импортозамещения иностранных продуктов) «Финансы».

Среди обязательных критериев, в частности, размещение облачной платформы в ЦОДе уровня Tier III или выше по классификации международной организации Uptime Institute. Такой уровень надежности предполагает, что в ЦОДе можно проводить плановое обслуживание оборудования без остановки его работы. Кроме того, система управления облачными ресурсами должна быть доступна не менее 99,95% времени. Обязательной также является проверка резервного копирования и восстановления виртуальных машин (аналогов физических серверов, на которых хранятся данные).

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