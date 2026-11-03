Облака для банков проверят по новым правилам

Среди обязательных критериев, в частности, размещение облачной платформы в ЦОДе уровня Tier III или выше по классификации международной организации Uptime Institute. Такой уровень надежности предполагает, что в ЦОДе можно проводить плановое обслуживание оборудования без остановки его работы. Кроме того, система управления облачными ресурсами должна быть доступна не менее 99,95% времени. Обязательной также является проверка резервного копирования и восстановления виртуальных машин (аналогов физических серверов, на которых хранятся данные).