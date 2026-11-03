Облака для банков проверят по новым правилам

Облака для банков проверят по новым правиламТеперь размещение данных будет возможно только после тестирования инфраструктуры
Перед размещением данных банков на облачных платформах провайдеров проверят на надежность инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД), стабильность работы системы управления облаком и возможность восстановления данных после сбоев. Об этом говорится в проекте документа, который описывает критерии тестирования на надежность и безопасность облачных платформ, используемых банками и финтех-компаниями (есть в распоряжении «Ведомостей»). Единые критерии тестирования разрабатывают облачные провайдеры и финансовые организации в рамках рабочей группы отраслевого полигона индустриального центра компетенций (ИЦК, объединения промышленных заказчиков и разработчиков софта для импортозамещения иностранных продуктов) «Финансы».
Среди обязательных критериев, в частности, размещение облачной платформы в ЦОДе уровня Tier III или выше по классификации международной организации Uptime Institute. Такой уровень надежности предполагает, что в ЦОДе можно проводить плановое обслуживание оборудования без остановки его работы. Кроме того, система управления облачными ресурсами должна быть доступна не менее 99,95% времени. Обязательной также является проверка резервного копирования и восстановления виртуальных машин (аналогов физических серверов, на которых хранятся данные).